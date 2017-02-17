Австралийка сбросила половину своего веса с помощью телефонного приложения

Жительница города Аделаида (Австралия) похудела на 62 килограмма после того, как начала использовать приложение для подсчета калорий.

В 11 лет у Жасмин Норман начались гормональные проблемы с щитовидной железой и метаболизмом. С подросткового возраста австралийка страдала лишним весом, усугубляя свое состояние неправильным питанием и злоупотреблением фастфудом, пока ее вес не достиг 140 килограммов.

Норман была вынуждена скрывать свое тело под мешковатой одеждой, но, пережив вооруженное ограбление и расставание с молодым человеком, девушка поняла, что должна похудеть. Она начала использовать приложение MyFitnessPal, записывая всю потребляемую пищу. Девушка не должна была превышать норму 1,2 тысячи калорий в сутки, передает Лента.ру.

Также австралийка ежедневно посещала тренажерный зал и, сбросив 50 килограммов, потратила восемь тысяч долларов на операцию по удалению лишней кожи. Теперь 24-летняя Норман старается помочь членам своей семьи и знакомым в борьбе с лишним весом.

«Лучшее, что я могла бы сделать, — помочь тем, кто уверен, что не сможет похудеть. Я сама доказательство того, что вы сможете, хоть это и тяжело», — сказала она.