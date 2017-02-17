WikiLeaks сообщил о слежке ЦРУ за французскими политиками

WikiLeaks сообщил о слежке Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США за французскими политиками во время президентских выборов в европейской стране в 2012 году. Соответствующее заявление доступно на сайте организации.

Как указывается в документе, сбор информации осуществлялся в отношении ведущих политических партий страны: Социалистической, Партии за народное единство (сейчас — Республиканская партия), Национального фронта, а также лидеров этих объединений и кандидатов в президенты Франсуа Олланда, Николя Саркози, Марин Ле Пен и других политиков.

Американцев интересовали настроения внутри партий, связи с бизнес-кругами, источники финансирования, в том числе из-за границы, сообщает lenta.ru.

Также, согласно WikiLeaks, офицеры ЦРУ получили указание выяснить содержание частных бесед президента Николя Саркози, его отношение к другим кандидатам и содержание поручений помощникам и советникам.

Кроме того, американские спецслужбы интересовались электоральным потенциалом тех или иных политических сил, а также мнением оппозиционных политиков о текущих мировых событиях, чтобы иметь представление об их вероятных действиях в случае прихода к власти.

Как указывается в материалах, шпионская кампания продолжалась 10 месяцев и завершилась после победы на выборах Франсуа Олланда и формирования нового правительства.