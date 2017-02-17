Украинский хакер получил тюремный срок в США

Суд в американском штате Нью-Джерси приговорил украинского хакера к 41 месяцу тюремного заключения и штрафу за кражу данных банковских карт.

Размер штрафа, который предстоит выплатить осужденному, превышает 83 тысячи долларов, передает korrespondent.net.

Хакер Сергей Вовненко, известный в интернете как Flycracker и Darklife, обвинялся в краже личной информации и данных кредитных карт при проникновении в компьютеры частных лиц и организаций.

Следствие установило, что для этих целей хакер использовал "ботсеть" из 13 тысяч компьютеров, зараженных вредоносными программами