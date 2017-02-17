В столице стало на один микроавтобусный маршрут меньше

Кишиневская мэрия сообщает, что с 15 февраля был отменен муниципальный маршрут микроавтобуса №127. Решение принято по просьбе администратора.

Главное управление общественного транспорта и связи внесет изменения в сеть общественного транспорта, а микроавтобусы будут переведены на другие муниципальные маршруты, передает noi.md.

Администраторы утверждают, что этот маршрут нерентабельный, так как совпадает с путями движения других микроавтобусов.