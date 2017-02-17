В Белоруссии спортивный журналист съел газету. ВИДЕО

Журналист белорусской спортивной газеты Прессбол Вячеслав Федоренков съел номер своего издания.

"Хоккейный обозреватель Прессбола Вячеслав Федоренков сдержал обещание и съел восьмиполосный номер родной газеты", – говорится в сообщении.

В феврале прошлого года Федоренков пообещал съесть газету, если хоккейный клуб Динамо из Минска пробьется в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне.

Накануне минское Динамо обыграло в регулярном чемпионате КХЛ Нефтехимик (2:1) и досрочно вышли в плей-офф, передает korrespondent.net.

Федоренков исполнил свое обещание. После завершения матча Динамо – Нефтехимик он съел газету Прессбол в пресс-центре Минск-Арены. Для этого журналисту понадобилась солянка, в которой он развел газету и Кока-Кола.

Во время "ужина" Федоренков посоветовал коллегам не следовать его примеру и никогда не заключать подобных пари.