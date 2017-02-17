КС: ученики 5 - 9 классов должны получать учебники бесплатно

Учащиеся 5 - 9 классов должны получать учебники бесплатно, считают в Конституционном суде.

В настоящее время, в соответствии с Кодексом об образовании, учащихся начальной школы получают учебники бесплатно, а 5 – 9 классов – платят за их аренду, напоминает Молдпрес.



В соответствии с решением КС, учебники являются неотъемлемым элементом образовательного процесса, который должен осуществляться бесплатно в начальной школе и гимназии.

«Любое юридическое положение, которое позволило бы установление обязательных платежей для учащихся этих ступеней образования противоречат Конституции, которая гарантирует бесплатное общеобразовательное обучение», - говорится в решении суда.



Таким образом, обязательная плата за учебники для учащихся 5 - 9 классов является неконституционной. Вместе с тем, КС направит обращение в парламент по вопросу устранения недостатков, выявленных в Кодексе об образовании.



Решение является окончательным, не может подвергаться какой-либо апелляции, вступает в силу с момента его принятия и публикуется в "Monitorul Oficial".