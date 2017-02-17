Появились подробности смертельного отравления брата лидера КНДР

В убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чон Нама были задействованы шесть человек, сообщает The Times.

Ким Чон Нама на несколько мгновений окружили шесть человек, когда он находился у стойки регистрации в аэропорту Куала-Лампура. В это же время одна из женщин отравила его быстродействующим ядом. Предполагается, что она сделала это, прижав к лицу Ким Чон Нама отравленный платок. Каким именно ядом он был отравлен, не уточняется. Мужчину забрали в больницу из аэропорта, когда он попросил помощи из-за сильной головной боли. По пути в госпиталь он испытывал острую боль и впоследствии скончался, передает korrespondent.net.

Южнокорейское издание The Korea Times предполагает, что Кем Чон Нама могли убить из-за денег. При этом убийство было "заказано" его сводным братом, лидером КНДР. Причиной для этого стало наследство, которое Ким Чон Нам получил от своего отца, прошлого лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Также, рассказывают источники издания, он управлял секретными счетами своего дяди, который был правой рукой Ким Чен Ира. Нынешний руководитель страны, по информации The Korea Times, потребовал от своего брата вернуться в Северную Корею, однако тот отказался, и это очень разозлило Ким Чен Ына.



По делу об убийстве Ким Чон Нама задержали двух женщин - гражданок Вьетнама. Позже полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к убийству.