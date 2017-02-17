В Гарварде планируют через два года воскресить мамонтов

Группа исследователей подошла вплотную к началу процесса генетического инжиниринга, который позволи возродить легендарный биологический вид, вымерший 4 тыс. лет назад.

По самым оптимистичным оценкам первые реальные эксперименты будут начаты примерно через два года, пишет nv.ua.

"Нашей целью является создание эмбриона гибрида слона и мамонта", - поясняет цель эксперимента биолог Джордж Черч из Гарвардского университета.

Ученым уже удалось вживить 45 генов мамонта в клетки современного азиатского слона, показав тем самым, что технология действительно работает.

По его словам, конечно, это будет "мамонт с некоторыми оговорками". А точнее - слон с некоторыми генетическими особенностями от мамонта. И пройдет весьма немало времени, прежде чем эти эксперименты позволят возродить тех самых мамонтов, которые когда-то жили на Земле.

Тем не менее, это будет настоящий прорыв в современной генетике. Он позволит говорить о сохранении вымирающих видов и воскрешении животных с чертами давно вымерших.