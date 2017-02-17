Исследователи создали идеал женского танца. ВИДЕО

Ученые из Нортумбрийского университета при помощи компьютера смоделировали идеальный женский танец, передает Nature. Исследователи уверяют, что эти движения гарантировано привлекут мужское внимание.

Специалисты создали 3D-модель идеального танца, основываясь на современных танцах в клубах. В ходе исследования специалисты закрепили специальные датчики для отслеживания движений на 39 девушек, на основе которых создали видео.

Позднее ученые продемонстрировали мужчинам видео, где показана модель в движении. Они попросили респондентов оценить танцы. Исходя из мнений опрошенных, ученые смоделировали идеальный танец. Ролик с ним за две недели собрал более 1,2 миллиона просмотров в YouTube, отмечает korrespondent.net.