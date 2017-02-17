Двоих украинцев задержали в Кишиневе сотрудники СИБ

Двое граждан Украины задержаны в Кишиневе оперативниками МВД, Службы информации и безопасности (СИБ) и прокурорами за несанкционированный доступ в сети мобильных операторов связи Moldtelecom, Moldcell.

Как передает Инфотаг со ссылкой на источник в прокуратуре, иностранцы, используя специальные технологии и навыки, подключались к оборудованию операторов и генерировали международные и местные минуты связи (VoIP соединение). Эти лимиты они предлагали купить всем желающим. Ущерб, нанесенный мошенниками, только в 2016 г. и только в Кишиневе составил не менее 260 тыс. леев. Во время задержания правонарушителей они пытались выбросить через окно компрометирующую их аппаратуру. Речь идет о специальных антеннах, двух роутерах, портативном ноутбуке Raspberry Pi, почти двух сотнях телефонных SIM-карт операторов разной стоимости.



Возбуждено уголовное дело по факту незаконного доступа к средствам связи и компьютерному мошенничеству.



В прокуратуре напомнили, что в 2016 году в Молдове были задержаны четыре гражданина Украины за взлом серверов операторов связи. Населению рекомендуется не приобретать услуги телефонной связи у лиц или компаний, не аккредитованных в Молдове.