Советник главы МВД Украины предлагает оставить жителей страны без mail.ru

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает необходимым заблокировать в стране доступ к ресурсу mail.ru.

Накануне он призвал власти заблокировать российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

"Я считаю необходимым отрезать и заблокировать mail.ru", — написал Шкиряк в пятницу на своей странице в Facebook, сообщают РИА Новости.

Он также призвал пользователей удалить свои аккаунты в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и пользоваться Facebook, Twitter и Google.

Шкиряк выразил надежду, что компетентным органам Украины удастся разработать механизм блокирования доступа к российским соцсетям.