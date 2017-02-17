Молдова в первой пятерке топа доступности контрацептивных средств

Молдова занимает четвертое место в Европе по доступности контрацептивных средств.

Об этом свидетельствует Атлас контрацепции, составленный Европейским парламентским форумом по населению и развитию (European Parliamentary Forum on Population & Development).

Доступность контрацептивных средств в нашей стране оценивается в 78,7%, передает Инфотаг. Во Франции данный показатель составляет 90,1%, в Великобритании - 87,6%, а в Бельгии - 83,5%.

В соседних Румынии и Украине уровень доступности контрацептивных средств составляет всего 57,9% и 41,7%, соответственно.

В России данный показатель составляет 37,5% - самый низкий среди стран Европы, охваченных исследованием.