Жители Тюмени хотят наесться пельменями до рекорда

Жители Тюмени попробуют установить рекорд по количеству съеденных пельменей и вареников за 24 часа в кафе и ресторанах города. Фиксировать показатели будут эксперты Книги рекордов России, сообщили в департаменте потребительского рынка городской администрации.

"В Тюмени 25 февраля пройдет масштабное гастрономическое мероприятие - фестиваль "Пельмени Тюмени". Горожанам предложат установить рекорд по наибольшему количеству съеденных пельменей и вареников за 24 часа и попасть в Книгу рекордов России. Участники будут есть пельмени и вареники сразу в нескольких местах: в кафе и ресторанах, в меню которых есть пельменные сеты, а также на Цветном бульваре, где предприятия питания и производители будут готовить блюда", - пояснили в департаменте.



В департаменте отметили, что в рамках фестиваля также будет организована выставка-продажа продуктов питания, сувениров и товаров народных промыслов, дегустация пельменей, мастер-классы по лепке пельменей для детей и взрослых, конкурс на пельмень-богатырь. "Горожанам предложат поучаствовать в интерактивных мероприятиях, организованных участниками фестиваля, например, придумать слоганы про пельмени и посвятить пельменю рисунки", - уточнили в департаменте.



До 16 марта в некоторых предприятиях общественного питания Тюмени будет действовать специальное меню, куда войдут не менее пяти позиций блюд, соответствующих тематике фестиваля, передает ТАСС.