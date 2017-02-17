Начинается четвертый сезон музыкального шоу "Голос. Дети"

Сегодня вечером начинается четвертый сезон вокального конкурса "Голос. Дети". В составе жюри - Валерий Меладзе, Нюша и Дима Билан.

Юные таланты снова попробуют определить лучшего вокалиста в возрасте от 7 до 14 лет. Сначала их ждет этап «слепых прослушиваний», до которых допущено 109 человек — не только из России, но и из Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Армении и даже из Ирландии и Японии, которую представляет 8-летняя Эми Кумамото. Всего на участие в четвертом сезоне проекта было подано около 10 тысяч заявок, из которых отборочная комиссия пригласила на кастинг примерно тысячу человек, отмечает Газета.ру.

В результате «слепых прослушиваний» будут собраны три команды — по 15 исполнителей для каждого наставника.

Тех, кто прошел первую стадию конкурса, ожидают «Поединки» — команды разбиваются на трио, каждое из которых исполняет одну песню. На этом этапе выявляются по два финалиста: выбранные наставником из каждой тройки исполнители сразятся между собой, в результате чего будут отсеяны еще трое.

Завершится сезон конкурса в апреле. Финалисты шоу — их будет шестеро, по двое от каждой команды — споют и соло, и в дуэте с наставником, а победитель определится голосованием зрителей.

В Молдове за конкурсом можно следить на телеканале Prime. Начало сегодня в 22:00.