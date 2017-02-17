Китай запустит спутники для скоростного Интернета в самолетах

Китайские власти намерены в этом году запустить шесть телекоммуникационных спутников для скоростного беспроводного Интернета в транспорте, в частности, в самолетах и поездах.

Первый из спутников, «Шицзянь-13», запустят в апреле с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B». Он способен передавать трафик на гораздо более большой скорости, чем предыдущие спутники.

В середине года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» будет осуществлен запуск спутника «Шицзянь-18», пишет rosbalt.ru

В департаменте телекоммуникационных спутников Китайской академии космических технологий (CAST) отметили, что запуск новых спутников позволит стране приблизиться к цели создания спутниковой мобильной связи.