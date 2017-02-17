"Отныне и навсегда": финский парламент разрешил однополые браки

Парламент Финляндии отклонил гражданскую инициативу, требовавшую отмены закона об однополых браках. Против петиции проголосовало 120 парламентариев, за - 48.

"Парламент подтвердил, что однополые браки будут 100% разрешены отныне и навсегда. Счастливых свадеб!" - написал в "Твиттере" лидер партии "Зелёный союз" Вилле Нийнистё.

Закон, позволяющий лицам одного пола заключать официальный брак, был принят в Финляндии в 2014 году, с 1 марта он вступает в силу. Пока в стране однополым парам разрешается вступать в так называемое "зарегистрированное партнерство", однако они не могут заключить брак официально.

Приняв этот закон три года назад, Финляндия стала 12-й европейской страной, где разрешены однополые браки, отмечает ВВС.

Противники закона об однополых браках собрали под петицией, требующей его отмены, более 50 тысяч подписей. Гражданскую инициативу поддержали парламентарии от партий "Истинные финны" и "Христианские демократы".

Национальная коалиционная партия, а также "Шведская народная партия", "Зелёный союз", "Социал-демократическая партия" и "Левый союз" выступили против отмены закона об однополых браках.