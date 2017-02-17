В Чикаго ребенка застрелили во время прямого эфира на Facebook

В американском городе Чикаго неизвестный застрелил двухлетнего ребенка во время трансляции на Facebook.

Видео было снято в момент, когда мальчик и его тетя с 27-летним другом ехали в машине и пели песни. Неожиданно по автомобилю начали стрелять, сообщает rosbalt.ru

От полученных ранений ребенок и молодой человек скончались на месте. Девушка выбежала из машины и позвала на помощь, ее доставили в больницу с пулей в животе.

Как выяснилось, 20-летняя Брианне Девонте находится на четвертом месяце беременности, однако угрозы жизни ей и ребенку нет.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.