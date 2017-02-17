Американская белка выгнала из дома грабителя

В Айдахо (США) подросток попытался ограбить дом, но в темноте на него напала бесстрашная домашняя белка по имени Джои. Как сказал сам грабитель, она взялась «из ниоткуда» и поцарапала его. О подвиге белки рассказали полицейские.

Подросток не ожидал нападения животного, поэтому он с испугу убежал. Храбрый зверек при помощи своих когтей прогнал грабителя, пытавшегося поникнуть в сейф с оружием, пишет rosbalt.ru.

Офицер отдела полиции в городе Меридиан Эшли Тернер сообщил, что Джои застал грабителя врасплох. Наградой грызуна за отвагу стали его любимые конфеты.

Владелец зверька Адам Перл рассказал, что Джои нашла в цветочном саду дочь его друга. Тогда бельчонку было около недели от роду. С тех пор Джои прожил дома у Перла около шести месяцев.