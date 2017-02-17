В британской школе скандал из-за мини-юбки

В Великобритании 16-летнюю школьницу отстранили от занятий из-за того, что ее юбка короче положенного. Руководство школы Portslade Aldridge Community Academy в Брайтоне заявило Кортни Мередит, что по правилам юбки учениц не должны быть короче, чем на пять сантиметров выше колен.

После нескольких замечаний о неподобающем виде школьница была отстранена от занятий, сообщает The Mirror. Мать школьницы при этом жалуется, что в учебном заведении есть и другие ученицы, юбки которых выглядят гораздо более вызывающими по длине, чем у Кортни. При этом к ним руководство школы претензий не имеет.

Кортни, ее мать и бабушка даже организовали около школьного здания пикет, протестуя против решения руководства. Однако когда девушка пришла в школу после этого, ее снова не допустили до учебы.

Руководство школы заявило, что не комментирует свою политику в отношении конкретных учащихся. Директор учебного заведения сообщил только, что когда школьники совершают проступки, к ним могут быть применены различные виды наказаний, включая отстранение от занятий, передает Вести.ру.