В Австралии умер пес, всю жизнь защищавший пингвинов

В Австралии скончался всеобщий любимец — пес Оддболл, защищавший пингвинов от лис и других хищников на маленьком острове Мидл Айланд у побережья штата Виктория. Оддбол скончался на 16-м году жизни от старости.

Бывший хозяин пса Аллан Марш сказал, что по человеческим меркам псу было 105 лет. Оддболл был первым участником экспериментальной программы местных властей по защите пингвинов.

"Малыш справлялся со своей задачей на все сто", — вспоминает Марш. В 2016-м году об уникальной собаке даже сняли документальный фильм, отмечает Вести.ру.

Австралиец говорит, что на смену его покойному любимцу придут другие собаки, однако едва ли мужчина сможет сблизиться с ними так же, как с Оддболлом.

