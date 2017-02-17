Девочка с сердцем под кожей готовится к операции

Семилетняя гражданка США Вирсавия Борун с рождения живет с сердцем на внешней стороне груди. Сначала врачи говорили родителям девочки, что та скоро умрет, но вопреки скептически настроенным медикам малышка прекрасно себя чувствует. Мать привезла дочь в Голливуд и готовит ее к операции

Вирсавия страдает от редкой эктопии сердца, которая встречается у одного из миллиона новорожденных. Сердце девочки расположено с внешней стороны грудной клетки и покрыто тонким слоем кожи. Малышка рассказывает, что каждый раз, когда она одевается, ей приходится следить за тем, чтобы не задеть жизненно важный орган.

Девочка не ходит в школу, однако говорит, что мечтает об этом, а также хочет записаться в танцевальную школу. Малышка много рисует и читает, изучая основные предметы на дому.

"Я гуляю, прыгаю, даже бегаю. Вообще-то мне этого нельзя, но я обожаю спорт", — рассказала Вирсавия.

Мать девочки говорит, что в настоящий момент главная задача врачей – снизить кровяное давление малышки настолько, чтобы можно было сделать операцию. Голливудские врачи выписали пациентке целый комплекс необходимых лекарств. Операция должна состояться до конца года, передает Вести.ру.