Twitter заставит хамов помолчать

Социальная сеть приняла решительные меры против интернет-троллей, готовых влезть с грубостью к незнакомым людям.

После недавнего обновления Twitter начал временно блокировать некоторые аккаунты, скрывая их посты от всех, кроме друзей, пишет life.ru.



Так компания хочет сделать сайт более безопасным, о чём заблокированные пользователи получили уведомление по почте.

Соцсеть Twitter давно собирала данные на хамов в Сети, а особенно следила за людьми, использующими для угроз и оскорблений более одного аккаунта.

Теперь их влияние на окружающих сильно ограничено. Однако официальных данных, как удаётся отличать хамов от честных людей, компания пока не представила.