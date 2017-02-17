Пять домов, мэрия и почтовое отделение были ограблены в селе Хыртопул Маре

В селе Хыртопул Маре Криулянского района за две недели обокрали пять домов, мэрию и почту. Полиция открыла несколько уголовных дел, однако подозреваемых у следствия нет. Жители села подумывают о создании добровольческих патрулей.

Прошлой ночью злоумышленники проникли в здание местного почтового отделения. Они вынесли почти девять тысяч леев и перезарядные карточки для мобильных телефонов.

«Пломбу сорвали, дверной замок взломали. У меня был товар - конверты, поздравительные открытки, карты для пополнения счетов на мобильных телефонов», - сказала глава почтового отделения Мария Посторункэ.

На прошлой неделе, воры проникли в здание мэрии, правда ничего ценного там не нашли.

«Пока рано говорить, что украли. В кабинете социального работника кроме документов ничего не было. В тот же вечер они попытались проникнуть в лицей», - сообщил мэр Анатолий Денемарски.

Жители села уверены, что все кражи совершила одна и та же группировка.

Полиция открыла пять уголовных дел.

«Мы собрали материалы по нескольким случаям проникновения в жилища без существенных последствий. В ночное время ведется патрулирование улиц, но территория большая – два села, контролировать все невозможно», - заявил начальник полицейского участка Ион Русу.

Местные власти предлагают привлечь к патрулированию улиц добровольцев.