Чиновникам из Индии запретили упортеблять алкоголь в любой точки Земли

Госслужащим индийского штата Бихар запретили употреблять алкоголь в любой точке земного шара. За нарушение им грозит увольнение, отстранение от работы или сокращение зарплаты.

В апреле прошлого года в штате был введен тотальный запрет на употребление спиртного.

Теперь судьям, чиновникам и другим госслужащим запретили алкоголь не только на территории штата Бихар, но и по всей Индии и даже за границей, передает ВВС.

Находится ли чиновник при исполнении своих обязанностей или нет, не имеет значения. Запрет касается и служащих, находящихся в длительных загранкомандировках.

Ранее госслужащие штата могли обходить запрет на употребление алкоголя, просто покинув его территорию. Наказать их за распитие спиртного было невозможно, если они делали это, не находясь при исполнении своих обязанностей.

Пока неясно, как правительство штата собирается отслеживать поведение чиновников за границей.

Запрет на употребление алкоголя действует в штате Бихар почти десять месяцев. Глава штата Нитиш Кумар объяснял введение запрета на употребление алкоголя заботой о населении.

По его словам, запрет должен уничтожить преступность, приучить людей к здоровому питанию и создать гармонию в обществе.

Месяц назад в штате прошел многотысячный митинг в поддержку запрета на алкоголь. Кумар и его сторонники заявили, что они организовали живую цепь длиной в 11 тысяч км.