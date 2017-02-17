В Мюнхене проходит конференция по вопросам безопасности

Международная конференция по безопасности начала сегодня свою работу в Мюнхене. В ней принимают участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.

В ней принимают участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.

Главной темой в этом году являются трансатлантические отношения, сообщает ТАСС.



Форум проходит в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. Ее обеспечивают около 4 тыс. полицейских.



Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО.

С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.





