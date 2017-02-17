Ацтекская цивилизация бесследно исчезла через 20 лет после завоевания Мексики конкистадорами Эрнана Кортеса из-за мощнейшей эпидемии сальмонеллы, убившей 80% ацтеков и других индейцев.
Популяция индейцев в Южной и Северной Америке резко сократилась в 15 и 16 веках после проникновения туда конкистадоров и других европейских путешественников.
В результате этого от 20 миллионов индейцев, живших в Новом Свете до пришествия Колумба, осталось меньше половины, пишут РИА Новости.
В частности, антрополог Генри Добинс писал еще в 1983 году, что болезни, принесенные конкистадорами, уничтожили около 95% от общей численности населения Америки начиная с 1492 года. Многие другие исследователи указывают на то, что примерно 97% населения бывшей империи ацтеков и около 90% жителей Перу погибли от европейских инфекций в первый век после их покорения испанцами.
Известный палеогенетик Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из Института истории человека в Йене (Германия) и его коллеги нашли очередные свидетельства того, что европейские болезни были замешаны в исчезновении культур и популяций индейцев Нового Света, изучая останки людей, похороненных в 1540-1550 годах на двух кладбищах на юге Мексики.
Хронисты того времен упоминают в своих записях эпидемию загадочной болезни, которую местные жители называли "коклицтли". Так как это слово переводится с языка науатль как "мор", никто не знает, что она представляла собой на самом деле.
Изучая останки жертв этой болезни, Краузе и его коллеги натолкнулись на ответ на эту историческую загадку – обрывки ДНК бактерий, содержавшиеся в большом количестве в костях и зубах погибших миштеков.
Собрав их воедино, ученые сравнили данную "ископаемую" ДНК с геномами нескольких патогенных бактерий, и обнаружили, что виновником эпидемии была обычная европейская сальмонелла Salmonella enterica.
Тот штамм сальмонелл, который погубил индейцев — Paratyphi C, существует на Земле и сегодня, и он в основном поражает жителей бедных азиатских и африканских стран.
Он появился в Норвегии примерно в 12 веке, задолго до путешествия Колумба в "Индии" и похода Кортеса на Теночтитлан. В целом, данная инфекция не является сильно летальной – при отсутствии лечения умирает около 10-15% заразившихся людей.
Индейцы, по всей видимости, не были знакомы с этой болезнью, из-за чего их иммунная система крайне плохо справлялась с проникновением сальмонеллы в кишечник и развитием желудочной лихорадки.
По этой причине летальность инфекции заметно превышала показатели, которые достигали в Европе более опасные микробы, такие как брюшной тиф или даже чума.
Схожим образом, учитывая повсеместные упоминания "коклицтли" в хрониках других регионов Мексики, могли исчезнуть и прочие племена ацтекской империи, заключают ученые.
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