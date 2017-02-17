Экс-главу Гонконга признали виновным в превышении полномочий

Бывший главный министр администрации Гонконга Дональд Цанг был признан виновным в превышении должностных полномочий. Вменяемый ему в вину эпизод касается использования им дорогостоящей квартиры в Китае

72-летний Цанг стал самым высокопоставленным чиновником за всю историю Гонконга, которому были предъявлены обвинения в коррупции.

Цангу были предъявлены обвинения в неспособности избежать конфликта интересов при заключении госконтрактов - всего по трем эпизодам, сообщает ВВС.

По данным следствия, эти преступления он совершил в период с 2010 по 2012 годы, занимая пост главы администрации Гонконга. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Экс-министр ушел в отставку в 2012 году на фоне скандала, когда стало известно, что он пользовался услугами знакомых магнатов, предоставлявших ему роскошные яхты и частные самолеты для личных поездок. Однако позже следствие не нашло достаточных доказательств для предъявления обвинений по этим эпизодам.

В 2014 году суд Гонконга приговорил экс-заместителя Цанга Рафаэля Сюя к семи с половиной годам тюрьмы.