Центр криминалистики и судэкспертизы получил новое оборудование

Новое оборудование получил Центр криминалистики и судебной экспертизы. Теперь он способен точно и быстро проводить шесть тысяч видов исследований. Модернизация центра стала возможна, благодаря помощи Европейского союза.

Новое оборудование повысит точность и скорость экспертизы, в том числе дактилоскопической, трасологической и балистической. Кроме того теперь появилась возможность проводить новые виды исследования документов.

Как уверен Павел Филип, с модернизацией Центра криминалистики и судэкспертизы вырастет уровень безопасности и обеспечения общественного порядка.

«Оснащение Центра криминалистики и судэкспертизы новым оборудованием означает шаг вперед. Это новые возможности для полицейских. Ведь значение качества доказательств трудно переоценить. Другой важный приоритет – это безопасность и обеспечение общественного порядка», - заявил Павел Филип.

«Срок проведения экспертизы сократился порой на порядки. Это означает уменьшение сроков расследования, а подчас скорость работы следствия имеет решающее значение», сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

Новое оборудование позволяет проводить шесть тысяч видов судебной экспертизы и определять почти 300 видов правонарушений. Стоимость модернизации лабораторий центра составляет четыре с половиной миллиона евро. Средства предоставил Европейский союз.