В центре белорусской столицы прошла протестная акция "Марш рассерженных белорусов" против введения так называемого "налога на тунеядство", предусмотренного в президентском декрете "О предупреждении социального иждивенчества".
По разным оценкам, в акции принимали участие 1,5 - 2 тысячи человек. Участники акции требовали отменить президентский декрет и остановить снижение реальных доходов населения.
Также собравшиеся выступили против роста платежей за коммунальные услуги и потребовали вернуть народу справедливые выборы, сообщает ВВС.
Марш не был согласован с властями города, однако, по сообщению журналистов, милиция не препятствовала движению демонстрантов. Задержаний в ходе акции не проводилось.
Участники акции собрались на Октябрьской площади, где они приняли резолюцию с требованием отменить декрет "О предупреждении социального иждивенчества", затем маршем по проспекту Независимости дошли до здания министерства по налогам и сборам.
Организаторы акции заявили, что если власти не отреагируют на выдвинутые требования, то они будут требовать отставки президента страны Александра Лукашенко. На выполнение этих требований властям организаторы марша дали один месяц - до 17 марта.
Против "декрета о тунеядцах" выступила оппозиция - Объединенная гражданская партия, движение "За свободу" и незарегистрированная партия "Белорусская христианская демократия".
Согласно президентскому декрету, подписанному в апреле 2015 года, неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).
Неуплатившим сбор грозит штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам.
Срок уплаты сбора истекает в понедельник, 20 февраля.
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Би-би-си, Сеул