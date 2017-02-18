Мошенники в интернете под видом МВД требуют денег от граждан Молдовы

Десятки жителей страны стали жертвами компьютерных мошенников, открыв поддельные сообщения от МВД. Вирус, пришедший с посланием, блокирует интернет, а пользователям предлагается избавиться от проблемы за плату.

Сообщения, отправленные якобы из МВД, извещают о наложении штрафа в размере 400 с лишним леев за посещение запрещённых сайтов. А также предупреждают: отказавшимся грозит взятие под стражу и уголовное преследование. В прошлом году в Центр по борьбе с киберпреступлениями поступило более 40 жалоб от жертв мошенников, с начала 2017-го - уже шесть обращений.

"Вирусы отправляют из-за границы. Мы объединили жалобы в одно дело о мошенничестве. Почти 20% пострадавших требуемый "штраф" уплатили, и деньги ушли в Россию и Украину", - сказал глава Центра по борьбе с киберпреступлениями Юрий Кацер.

Специалисты рекомендуют пользователям не заходить на подозрительные сайты, использовать антивирусные программы.

За интернет-мошенничество грозит штраф до 70 тыс. леев или до 6 лет лишения свободы.