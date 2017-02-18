Неизвестные устроили погром в автосервисе в Ставченах, один человек погиб

Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы на территории станции техобслуживания в Ставченах. Произошел инцидент в пятницу.

По данным генеральной прокуратуры, на территорию предприятия незаконно проникли 13 человек. Они приехали на четырех автомобилях, вели себя агрессивно, нападали на сотрудников, крушили мебель.

Владелец автосервиса забаррикадировался в кабинете и вызвал полицию. Четверо нападавших стали штурмовать дверь его кабинета. Тогда он открыл огонь из пистолета, который хранил незаконно, сделав семь выстрелов. Были ранены три человек. Один из них скончался, двое в реанимации.

Погибший имел 10 судимостей, недавно освободился и на сегодняшний день находился в розыске. Один из госпитализированных также был судим. Правоохранители ищут всех причастных к погрому - четырёх уже идентифицировали.

Начаты два уголовных дела: по статье убийство и по статье хулиганство. Следователи изъяли записи с камер наблюдения. Большая часть событий попала на видео.