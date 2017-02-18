Дело новорожденного из Бельц: одна из версий - его продали на органы

Прокуроры изменили статью обвинения в отношении супружеской пары из Бельц, которую подозревают в продаже собственного новорождённого ребенка. Теперь они проходят по делу о торговле людьми. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает версию о продаже малышки, как донора органов.

Родителей и гражданку Германии, которая сопровождала малышку при вывозе, поместили под арест на 30 суток. Их сообщника - гражданина Молдовы - взяли под стражу на 20 дней.

По данным следствия, сделку о продаже ребенка заключили в конце прошлого года, за два месяца до рождения девочки. Гражданка Германии обвинения отвергает.

Наказание за торговлю людьми строже, чем за незаконный вывоз несовершеннолетних. Теперь фигурантам дела им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В семье есть еще трое детей: две девочки и мальчик.