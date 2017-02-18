Переписка певицы Кеши и ее продюсера попала в прессу

В американскую прессу просочилась электронная переписка, касающаяся обвинений, выдвинутых поп-певицей Кешей в адрес своего продюсера Доктора Люка.

В течение нескольких лет певица пытается разорвать свой контракт со звукозаписывающей компанией по причине того, что, по ее утверждению, Доктор Люк совершал над ней сексуальное и эмоциональное насилие.

В обнародованной на страницах New Your Post электронной переписке между Доктором Люком и менеджером Кеши Моникой Корнией он критикует Кешу за то, что она "выпила диетическую кока-колу и съела индейку, находясь на соковой диете" и утверждает, что авторы песен "не хотят давать [ей] свои песни из-за ее веса".

Там также обсуждаются попытки певицы совладать с булимией - психическим расстройством, связанным с приемом пищи. Доктор Люк отрицает обвинения в том, что он плохо с ней обращался, и говорит, что эта электронная переписка "вырвана из контекста".

Тяжба между Кешей и ее продюсером продолжается уже три года, за это время состоялся ряд судебных слушаний, отмечает ВВС.

Кеша настаивает на разрыве своих контрактных обязательств с Доктором Люком, чтобы она могла выпускать свои записи с другими компаниями. Продюсер, чье настоящее имя Лукаш Готвальд, утверждает, что обвинения, выдвинутые Кешей в его адрес, "являются злонамеренной ложью".