В Приднестровье в прикладе автомата нашли записку с афганской войны

В Приднестровье в прикладе старого учебного автомата АК-47 обнаружили записку времен войны в Афганистане. Произошло это во время сдачи зачета по знанию материальной части оружия и основ стрельбы.

Представители комиссии столкнулись со странной неполадкой при разборке учебного автомата Калашникова, который уже 20 лет стоит на балансе - в его прикладе застрял пенал, передает ТАСС. Чтобы вытащить его, приклад пришлось разобрать и в одном из его отсеков нашли плотно скрученный листок бумаги.

На нем неровным почерком было написано: "Командиру подразделения. Район Шинданды - 110 духов. Каньон - Хана. Пишу открытым текстом - мы в окружении, больше держаться нет сил, духи всё наседают. Тот, кто найдет этот автомат, должен передать секретные сведения в Генштаб СССР. Командир роты подполковник Яковенко. Зам. командира роты капитан Жозлотин. 23.06.1983 год. 16:00".

Записка не дала ответа, удалось ли кому-то из написавших ее вырваться из окружения и вернуться домой. В так называемом МВД Приднестровья надеются, что ответы на этот и другие вопросы дадут запросы, направленные в Российский Союз ветеранов Афганистана и приднестровскую Ассоциацию ветеранов войны в Афганистане.