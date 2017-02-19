В Кишиневе организоваНЫ курсы по самообороне для автолюбителей

Как действовать, если ты попал в аварию, или если на тебя в машине напали преступники. На эти и другие вопросы ответил президент Ассоциации каскадёров Молдовы Роман Цуркан. Он организовал специальные курсы для учащихся автошкол.

Самым сложным испытанием для учеников было выбраться из горящего авто, когда заклинило дверь.

Задания оказались не всем по силам.

Инструктор рассказал также о том, как действовать, если на вас напали в машине.

Если нападавшим все же удалось вытащить вас из автомобиля, не забывайте, что любую вещь можно использовать как оружие.

На курсы пригласили и представителей Национального центра догоспитальной неотложной медицинской помощи. Они показали на манекене как правильно оказывать первую помощь пострадавшему. В будущем этот спецкурс будут вести без дополнительной платы. Его смогут посещать все учащиеся автошколы.





