Как действовать, если ты попал в аварию, или если на тебя в машине напали преступники. На эти и другие вопросы ответил президент Ассоциации каскадёров Молдовы Роман Цуркан. Он организовал специальные курсы для учащихся автошкол.
Самым сложным испытанием для учеников было выбраться из горящего авто, когда заклинило дверь.
Задания оказались не всем по силам.
Инструктор рассказал также о том, как действовать, если на вас напали в машине.
Если нападавшим все же удалось вытащить вас из автомобиля, не забывайте, что любую вещь можно использовать как оружие.
На курсы пригласили и представителей Национального центра догоспитальной неотложной медицинской помощи. Они показали на манекене как правильно оказывать первую помощь пострадавшему. В будущем этот спецкурс будут вести без дополнительной платы. Его смогут посещать все учащиеся автошколы.
Комментарии
- Дело новорожденного из Бельц: одна из версий - его продали на органы
- Неизвестные устроили погром в автосервисе в Ставченах, один человек погиб
- Мошенники в интернете под видом МВД требуют денег от граждан Молдовы
- Убийство в Ставченах: мужчину нашли застреленным в пригороде Кишинева
- Автомобиль сгорел на парковке столичного магазина
- Пять домов, мэрия и почтовое отделение были ограблены в селе Хыртопул Маре
- Двоих украинцев задержали в Кишиневе сотрудники СИБ
- Восемь краж за ночь: задержаны двое подозреваемых
- Спасатели вызволили палец жительницы Кишинева из электромясорубки
- На Ботанике произошло ограбление пункта обмена валют
- Иран не намерен производить ядерное оружие
- В Кишиневе организоваНЫ курсы по самообороне для автолюбителей
- 20 пьяных водителей были оштрафованы минувшей ночью
- В Приднестровье в прикладе автомата нашли записку с афганской войны
- Переписка певицы Кеши и ее продюсера попала в прессу
- В Приднестровье в прикладе автомата нашли записку с афганской войны
- 20 пьяных водителей были оштрафованы минувшей ночью
- В Кишиневе организоваНЫ курсы по самообороне для автолюбителей
- Иран не намерен производить ядерное оружие
- Названы средние зарплаты в Евросоюзе
- В одесской высотке сорвался лифт с женщиной и ребенком
- В Приднестровье в прикладе автомата нашли записку с афганской войны
- Лучшие подарки на День Влюбленных с доставкой всего за несколько кликов!
- Опасные игры в соцсетях: помощь понадобилась подростку из Приднестровья
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возрастет вероятность отравления. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул