Иран не намерен производить ядерное оружие

Иран не собирается производить ядерное оружие, сегодня важно отказываться от этого вида вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Иран всегда говорил, что его ядерная программа является мирной. Мы не собираемся создавать ядерное оружие. Этот вопрос закрыт. Ирану может потребоваться целая вечность на то, чтобы создать ядерное оружие", - подчеркнул он.

"Все говорят о том, что у нас достаточно мощностей на то, чтобы сделать это в течение года, но я четко и ясно заявляю, что ядерное оружие не привнесет ничего в нашу безопасность и не поможет безопасности ни одной страны, - отметил Зариф. - Сейчас время избавлять от ядерного оружия, а не присоединяться к клубу владельцев этого вида вооружения".

По его словам, все вопросы можно решать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран привержен своим обязательствам, сообщает ТАСС.

Переговоры по иранскому ядерному досье начались в 2004 году, после того как западные страны обвинили Тегеран в развитии "секретной военной ядерной программы". С 2006 года переговоры с Ираном вела "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия. В 2006-2010 годы ООН, США и ЕС вводили в отношении Ирана несколько пакетов санкций.

14 июля 2015 г. в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Тегеран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение 5 лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет - в течение 8 лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет. При нарушении условий соглашения санкции могут быть возобновлены. 20 июля этот план поддержал СБ ООН.







