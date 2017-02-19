В Сирии планируют создать зоны безопасности

США планируют создать в Сирии так называемые зоны безопасности, чтобы положить конец масштабному притоку беженцев на Запад.

Об этом заявил в субботу в Мелборне (штат Флорида) на митинге перед многочисленными сторонниками президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Что я хочу сделать, так это создать зоны безопасности в Сирии и других местах, чтобы они (то есть местное население) могли оставаться там и жить в безопасности", - отметил американский лидер. "Мы создадим зоны безопасности, - утверждал Трамп. - Мы сделаем так, что страны (Персидского) залива заплатят за эти зоны".

По словам руководителя вашингтонской администрации, он хочет реализовать такие замыслы, чтобы не приходилось "принимать огромное число (беженцев) - десятки тысяч человек". "Мы ничего об этих людях не знаем", - подчеркнул Трамп.

При этом он заверил, что новое американское правительство хочет, чтобы в Соединенные Штаты прибывали иммигранты. "Мы хотим, чтобы к нам приезжали. Но мы хотим видеть тех, кто нас любит, тех, кто... чтит традиции нашей страны", - сказал президент.







