Американская авианосная ударная группа начала патрулировать Южно-Китайское море на фоне напряженной ситуации по спорным границам в регионе.
"Корабли авианосной группы, включая авианосец класса "Нимиц" "Карл Винсон", в сопровождении эсминцев начали рутинные операции в Южно-Китайском море 18 февраля", — говорится в пресс-релизе ВМС США.
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон еще до вступления в должность заявил, что США должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море.
Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море. В Пекине ответили, что действуют законно и в рамках своего территориального суверенитета, сообщают РИА Новости.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.
КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море.
Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возрастет вероятность отравления. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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Би-би-си, Сеул