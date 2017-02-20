Цепная авария на Ботанике, пострадало 4 автомобиля

Четыре машины попали в цепную аварию в столице на Ботанике. Потеряв контроль над машиной, автомобилист спровоцировал ДТП.

Накануне вечером на проспекте Дачиа один из водителей не справился с управлением и его автомобиль ударил едущую рядом машину. В них врезалось еще два автомобиля.

Из-за ДТП на дороге образовалась пробка длиной почти 700 метров. Никто, к счастью, не пострадал. Виновному в аварии грозит до тысячи леев штрафа и пять штрафных пунктов.

Никто не пострадал, а виновный в аварии водитель заплатит штраф.







