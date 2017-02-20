Оплата винтьетки теперь онлайн и в Moldova Agroindbank

С сегодняшнего дня виньетку можно купить онлайн или в любом филиале Moldova Agroindbank. Владельцы автомобилей с иностранными номерами могут оплатить дорожный сбор прямо на таможне.

Банк возьмет за эту услугу комиссионный сбор в размере полутора процента от суммы.

Водители могут оплатить виньетку и на сайте "e-vinieta.gov.md", в этом случае дополнительных сборов не будет.

Подобную услугу ввели после того, как премьер Павел Филип выразил недовольство тем, что людям приходится терять много времени, чтобы оплатить дорожный сбор.

Виньетка на 30 дней стоит 16 евро, на три месяца - 45, а за полгода надо заплатить 85 евро.





