Составлен список мест, через которые пройдёт газопровод Унгены-Кишинёв

Власти опубликовали список населённых пунктов, через которые пройдёт газопровод Унгены-Кишинёв. Минэкономики вынесет его на публичные слушания.

Поскольку проект важен на национальном уровне, земли, через которые пройдёт газопровод, перейдут во владение государства. На возмещение материального ущерба владельцам участков предусмотрено 600 тысяч евро.

Строительство газопровода начнется в следующем году. Протяжённость его составит 120 км.

Предполагаемая мощность - полтора миллиарда кубометров в год. Он пройдет через 25 населенных пунктов Унгенского, Ниспоренского и Кэлэрашского районов, а также муниципия Кишинева.

Замминистра экономики подчеркнул, что перед реализацией проекта его обсудят с мэрами населённых пунктов, через которые пройдет газопровод.

В селе Нишканы Кэлэрашского района было решено, что труба пройдёт через эту равнину, чтобы не повлиять на внедрение других проектов.

"В будущем планируем построить объездную дорогу вокруг города Калараш, к тому же есть железная дорога, река Бык протекает тоже. Конечно, иностранные инвесторы, прежде всего, нуждаются в газопроводе, в электроэнергии, и в земле. Не исключено, что в будущем мы только выиграем от этого", - сказал мэр села Нишканы Пётр Сорич.

На строительство газопровода Европейский банк реконструкции и развития предоставил нашей стране кредит в размере 41 миллиона евро. Ещё 10 млн в виде гранта выделила Европейская комиссия. А молдавское правительство предоставит более 22 млн леев. Проект планируется завершить через два года.