Подготовка к весне: началась продажа мэрцишоров

Хотя до первого марта и ещё более недели, в центре Кишинёва уже разместились торговцы с мэрцишорами. В этом году они предлагают своим покупателям эрцишоры на любой вкус.

В этом году продавцы подготовили для покупателей мэрцишоры на любой вкус: и в виде кукол, и виде заколок для волос, и даже магнитики на холодильник. Некоторые скупают их десятками.

Филотея Викол продаёт мэрцишоры уже девять лет. По её словам, в последнее время спрос на них упал.

"Падает интерес. Хорошие продажи были в 12-ом и 13-ом годах. Теперь покупателей не так много, подходят смотрят, на этом всё. Людям мэрцишоры уже не интересны. Думаю, всё от того, что многие уехали жить за границу", - сказала народная мастерица Филотея Викол.

Виталий Парлуй продаёт мэрцишоры в виде боксёрских перчаток. Есть у него экземпляры и в виде мультипликационного героя Губки Боба.

"В основном жена мэрцишорами занимается, я лишь помогаю. Это семейный бизнес. Мы используем и традиционные мотивы, дома, пчёл, подснежники. Всё что ассоциируется с нашей страной. Боксёрские перчатки придумала жена", - сообщил народный мастер Виталий Парлуй.

Стоимость мэрцишоров от лея до 150. Мэрия разрешила уличным торговцам работать в центре столицы до 10 марта.