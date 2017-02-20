В сети появилось видео убийства Ким Чон Нама. Видео

В интернете появилось видео нападения на Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Записи камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура были опубликованы японским телеканалом Fuji TV.

На кадрах видно, как две женщины движутся по направлению к мужчине в светлом пиджаке и джинсах, предположительно Ким Чон Наму, который чуть ранее подошел к информационному табло в малайзийском аэропорту Куала-Лумпур.

Одна из женщин в белой футболке подходит к Ким Чон Наму сзади и на пару секунд набрасывает что-то ему на лицо, придерживая голову, потом отпускает и уходит, сообщает ВВС.

После этого мужчина подходит к сотрудникам безопасности аэропорта и что-то говорит, показывая на свое лицо. Видео заканчивается кадрами, на которых Ким Чон Нам полулежит в кресле, а вокруг него суетятся сотрудники аэропорта.

Напомним, сводный брат главы КНДР, по сообщениям СМИ, был убит 13 февраля. Предположительно, он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура двумя женщинами, по одной из версий - шпионки из Северной Кореи, и умер по дороге в больницу.

Министерство по делам объединения Южной Кореи обвинило Пхеньян в убийстве сводного брата лидера КНДР.

В понедельник стало известно, что Малайзия отзывает своего посла в Северной Корее "для консультаций" в связи со случившимся.

Ранее полиция Малайзии сообщила, что разыскивает еще четверых выходцев из Северной Кореи, подозреваемых в причастности к убийству брата руководителя страны Ким Чен Ына.