Германия объявила о проведении крупнейшей арктической экспедиции в истории

Ученые хотят повторить экспедицию Нансена вокруг Северного полюса. В 2019-м году 120-метровое судно "Поларстерн" должно отправиться дрейфовать во льдах вокруг Северного полюса.

Команда судна не будет направлять его: уникальность экспедиции именно в том, что "Поларстерн" будет дрейфовать вместе со льдами. Путешествие должно занять около года. Самая сложная часть этого плавания придется на время полярной ночи, сообщает ВВС.

Основная цель экспедиции - изучение климатических изменений. Из всех мест на планете - в Арктике климат меняется быстрее всего.

В прошлом месяце протяженность всего арктического морского льда была самой низкой по сравнению с данными многолетних наблюдений, а температура января на несколько градусов превысила многолетний уровень.

Немецкий проект под названием MOSAiC возгравит профессор Маркус Рекс.

"Сокращение количества арктического льда происходит намного быстрее, чем предсказывают существующие сейчас климатические модели. Нам нужно их усовершенствовать, чтобы иметь возможность точнее предсказывать климатические изменения", - рассказал он.

"Существует вероятность, что через несколько десятилетий летом в Арктике совсем не будет льда. И это будет уже совсем другой мир. Нам бы хотелось знать об этом заранее - случится такое или нет", - добавил Рекс.

Стоимость экспедиции составит 63 миллиона евро (67 миллионов долларов). Помимо Германии в проекта примут участие Россия, Великобритания, Китай.