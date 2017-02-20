Телефон Гитлера продан в США за 240 тыс. долларов

Телефон, которым лидер Третьего рейха Адольф Гитлер пользовался в ходе Второй мировой войны, был продан на американском аукционе за 243 тысячи долларов.

Личность покупателя осталась неизвестна. Торги в городе Чесапик (штат Мэриленд) начались со стартовой цены в 100 тысяч долларов, сообщает ВВС.

Красный телефон, на котором выгравировано имя Гитлера, был обнаружен в его подземном бункере в Берлине в 1945 году.

Советские солдаты вручили этот телефон в качестве сувенира британскому офицеру сэру Ральфу Рейнеру вскоре после того, как Германия капитулировала.

По заявлению организаторов торгов, телефон был "оружием массового уничтожения", потому что именно по этому телефону Гитлер отдавал распоряжения, приведшие к многомиллионным жертвам в годы войны.

На аукционе также была продана принадлежавшая Гитлеру фарфоровая статуэтка восточно-европейской овчарки. Она была куплена другим участником аукциона за 24 тысячи 300 долларов.