Ученые оживили доисторических микробов

Ученые извлекли давно спящих микробов из гигантских кристаллов, находящихся в пещерах под мексиканским городом Найка, и оживили их.

Микроорганизмы, по всей видимости, оказались замурованы внутри селенитовых колонн по меньшей мере 10 тыс. лет назад, а может быть даже и все 50 тыс.

Это еще раз демонстрирует способность живых существа адаптироваться и справляться даже с весьма недружелюбной средой, сообщает ВВС.

"В прошлом уже звучали утверждения насчет древности ныне живущих организмов, но в данном конкретном случае все эти микробы - это нечто потрясающее, поскольку они не родственны никаким из известных в имеющейся генетической базе данных", - поясняет профессор, директор Института астробиологии НАСА в Моффетт-Филд в Калифорнии, Пенелопа Бостон.

О новом открытии она рассказала на ежегодном заседании Американской Ассоциации содействия развитию науки (AAAS).