Десятки людей пострадали из-за взрыва в Колумбии. Видео

В столице Колумбии Боготе произошел взрыв, в результате которого пострадали не менее 40 человек.

Взрыв случился рядом с ареной, у которой собирались провести марш борцы за права животных.

По информации властей, из 40 пострадавших – 28 мужчин и 12 женщин. Многие из них – сотрудники правоохранительных органов, которые должны были охранять активистов.

Активисты выступают против корриды. Конституционный суд Колумбии признал корриду частью национального наследия и разрешил снова ее устраивать.