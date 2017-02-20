Десятки силовиков и монахов устроили драку у стен монастыря в Таиланде

Двое полицейских и трое буддийских монахов получили небольшие ранения в результате потасовки, произошедшей у стен крупнейшего монастыря Дхаммакай в окрестностях Бангкока.

Как свидетельствуют видеокадры, опубликованные на сайте издания, в драке, продолжавшейся около 20 минут, участвовали несколько десятков силовиков и монахи, пытавшиеся пройти в монастырь, блокированный полицией и военными еще с прошлой недели, ТАСС.

Бюро королевского двора 16 февраля опубликовало приказ премьер-министра Праюта Чан-Очи, предписывающий силовым ведомствам "установить контроль над монастырским комплексом", чтобы арестовать скрывающегося здесь настоятеля Дхаммачайо, подозреваемого в крупном мошенничестве.

С четверга власти ведут обыски на территории обители, общая площадь которой составляет около 400 гектаров, но пока безрезультатно.





