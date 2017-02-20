Определен решающий фактор здоровья зубов

Эксперт по вопросам политики в области здравоохранения из Бостонского университета (США) Бренда Хилтон назвала определяющий фактор, влияющий на здоровье полости рта.

Специалист полагает, что зачастую на гигиену ротовой полости определяющее влияние играет близкое окружение человека — его семья и друзья. Это связано с тем, что индивид разделят с ними общие привычки, в том числе связанные с гигиеной и пищевыми пристрастиями.

Это касается, например, практик распития сахаросодержащих напитков в компании друзей, или привычки к регулярной чистке зубов как минимум два раза в день, которая прививается в семье, пишет lenta.ru.

К своим выводам ученый и ее команда пришли, проведя опрос более 200 женщин, проживающих в бостонском жилищном объединении (США). Таким образом авторы определили около тысячи лиц, которые оказывали друг на друга заметное влияние, в том числе и на практики, связанные с гигиеной полости рта.