Полицейские в Нью-Йорке застрелили вооруженного муляжом пистолета грабителя

Нью-йоркские полицейские в Бруклине застрелили 18-летнего грабителя, вооруженного муляжом пистолета.

Молодой человек по имени Серхио Рейес украл пиво в одном из магазинов, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет. Когда злоумышленник вышел на улицу с добычей, его заметили полицейские, которые потребовали бросить оружие. Однако Рейс направил макет пистолета в их сторону.

Стражи порядка открыли огонь по подозреваемому. От полученных ранений он позже скончался в больнице, передает Лента.ру.